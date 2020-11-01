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futebol

Contra o Flamengo, São Paulo busca se firmar como candidato ao título

Tricolor tem o quarto melhor aproveitamento do Brasileirão, mas foi derrotado quando enfrentou as equipes que estão à sua frente nesta estatística. Agora, duelo é com o Fla...
LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2020 às 09:00

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 09:00

Crédito: São Paulo tenta demonstrar força contra o atual campeão do Brasileirão e da Copa Libertadores (Fotos: Paulo Pinto / saopaulofc.net
Neste domingo, às 16h, o São Paulo tem pela frente o Flamengo pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quinto colocado no torneio nacional, o Tricolor tem três jogos a menos do que seus concorrentes diretos e não descarta a briga pelo título. Para isso, no entanto, é necessário conseguir vitórias em partidas-chave. Até aqui, a equipe tropeçou nos jogos contra o Atlético-MG (terceiro) e Internacional (líder).
Até este momento da competição, o Tricolor registra aproveitamento de 60% dos pontos disputados - o quarto melhor do campeonato. A equipe ainda não jogou pela 1ª, 16ª e 18ª rodadas por conta de seu envolvimento na Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, e também das consequências da pandemia do novo coronavírus.O problema do São Paulo, no entanto, é que quando teve a oportunidade de tirar pontos de seus principais adversários, o time tropeçou. Em Minas, contra o Atlético-MG, o Tricolor foi protagonista de uma polêmica ao ter anulado um gol do atacante Luciano, mas depois caiu de produção e foi superado, por 3 a 0, com show da equipe comandada por Jorge Sampaoli.
Quando foi ao Sul enfrentar o Internacional, o São Paulo voltou a tropeçar. O Tricolor saiu atrás do marcador, empatou logo em seguida e teve um jogador a mais em campo por mais de 30 minutos no segundo tempo. A equipe do Morumbi não conseguiu se aproveitar da vantagem numérica e ficou em igualdade com um de seus principais rivais.
Agora, o desafio é o Flamengo - atual campeão do Brasileirão e da Copa Libertadores. Mais uma vez fora de casa, o Tricolor tenta demonstrar que está na briga pelo título e que tem condições de brigar de igual para igual com seus concorrentes. Com uma média de 1,3 gols sofridos por jogo na temporada, o sistema defensivo vai ser colocado à prova.

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