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Contra ex-clube, Nikão tem 'chance de ouro' no São Paulo

Meia é um dos ídolos do Furacão e deve começar como titular do Tricolor, já que foi poupado da viagem ao Peru...
LanceNet

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Publicado em 

10 abr 2022 às 08:00

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 08:00

Se por um lado, o Athletico-PR tem a 'força' da 'lei do ex', por outro, o São Paulo também pode usar esse 'poder'. Isso porque o meia-atacante Nikão, um dos ídolos do Furacão, deve ser titular do Tricolor diante do clube paranaense neste domingo, às 19h, no Morumbi, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. Havia a expectativa de que o camisa dez fosse relacionado para o duelo contra o Ayacucho, no Peru, quando Rogério Ceni levou uma equipe alternativa na estreia na Sul-Americana. No entanto, Nikão ficou treinando com a equipe considerada titular no CT da Barra Funda, aumentando suas chances de começar jogando contra o seu ex-clube.
Esta, inclusive, será a primeira partida de Nikão contra o Athletico-PR. Mesmo em suas passagens em Vitória, Bahia, Atlético-MG, América-MG e Ceará, o jogador nunca atuou contra o Furacão. Portanto, Nikão tem a 'chance de ouro' no São Paulo. Ele não inicia uma partida desde o dia 16 de março, na vitória do Tricolor sobre o Manaus, em duelo da Copa do Brasil. Nos 14 jogos que disputou desde que chegou ao clube, Nikão iniciou como titular em seis deles, mas ainda não marcou gol.
Com a lesão de Rodrigo Nestor, o meia deve receber mais uma oportunidade para mostrar os motivos que o fizeram ser considerado a principal contratação do São Paulo para a temporada e acabar, de uma por todas, com alguma desconfiança do torcedor.
Crédito: NikãoteráchancedetitularnoSãoPaulocontraseuex-clube,ondeéídolo(Foto:RubensChiri/Saopaulofc.net

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