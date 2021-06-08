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Contra a 'zebra', São Paulo recebe o 4 de Julho pela Copa do Brasil para reencontrar o caminho das vitórias

Tricolor saiu atrás no jogo de ida, perdendo por 3 a 2 fora de casa. Para se classificar durante os 90 minutos, a equipe precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 08:00

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 08:00

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo
Nesta terça-feira (8), o São Paulo entra em campo com a missão de evitar uma zebra na Copa do Brasil. Na partida de volta da terceira fase da competição, o Tricolor recebe o 4 de Julho, do Piauí, no Morumbi, precisando correr atrás do resultado para se classificar. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE AS PARTIDAS DA COPA DO BRASIL!
Após a derrota por 3 a 2 no jogo de ida, disputado no Estádio Albertão, em Teresina, o Tricolor larga em desvantagem na segunda partida do confronto.
Jogando em casa, o São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença caso queira a classificação garantida nos 90 minutos de bola rolando. Caso vença o jogo por um gol de vantagem, a decisão será feita por disputa de pênaltis.
Embalado após a conquista do Paulistão de 2021 e tido como um dos favoritos para o título da Série A do Brasileirão, uma eliminação diante do 4 de Julho, que disputa a quarta divisão do campeonato nacional, marcaria uma das maiores zebras da competição e também da história do São Paulo.
No jogo de ida, jogando com o time reserva, a bola parada foi o principal problema do Tricolor, que sofreu três gols desta maneira, um em escanteio e dois em faltas.
Para a segunda partida, no Morumbi, a equipe deve entrar com a escalação titular, embora tenha cinco desfalques importantes que já ficaram de fora dos últimos jogos. Daniel Alves, Benítez e Luan não jogarão por lesão, enquanto Liziero, que foi convocado pela seleção olímpica do Brasil, e Arboleda, convocado pelo Equador, também não serão relacionados.O Tricolor busca seu primeiro título da competição. Na última temporada, a equipe passou perto da conquista, caindo nas semifinais contra o Grêmio.
Querendo chegar mais longe e sendo favorito no confronto, o São Paulo recebe o piauiense 4 de Julho a partir das 19h desta terça-feira, no Morumbi, com acompanhamento em tempo real do LANCE!, em parceria com o Voz do Esporte.

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