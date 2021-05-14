Contra a Ferroviária, São Paulo inicia sequência de jogos em casa

Crédito: Divulgação/Twitter do São Paulo

Nesta sexta-feira (14), o São Paulo recebe a Ferroviária, às 21h30, em confronto das quartas de final do Campeonato Paulista de 2021. Após quatro partidas fora de casa, o Tricolor volta a jogar no Morumbi e inicia um sequência de três jogos em seu estádio.VEJA OS CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA!

Em seus últimos quatro compromissos, o São Paulo foi visitante em todos. Neste período, a equipe enfrentou o Corinthians, na Neo Química Arena (Paulistão), o Racing, da Argentina, no 'El Cilindro' (Libertadores), o Mirrassol, no Estádio Campos Maia (Paulistão) e o Rentistas, do Uruguai, no Estádio Centenário (Libertadores).

Curiosamente, todos os jogos que o Tricolor jogou fora de casa terminaram em empate. A equipe empatou em 2 a 2 com o Corinthians, em 0 a 0 com o Racing, em 1 a 1 contra o Mirassol e também em 1 a 1 contra o Rentistas.

Em jogo que vale a classificação para a semifinal, o São Paulo inicia uma série de três jogos em casa, independente do resultado do jogo contra a Ferroviária. A possibilidade de que a sequência seja maior depende do resultado das semifinais.

Caso não se classifique, os próximos três jogos serão:

São Paulo x Ferroviária - Paulistão - 14/05/2021São Paulo x Racing (ARG) - Libertadores - 18/05/2021São Paulo x Sporting Cristal (PER) - Libertadores - 25/05/2021

Caso o São Paulo seja eliminado nas semifinais, o time jogará quatro jogos consecutivos em casa. Serão estes:

São Paulo x Ferroviária - Paulistão - 14/05/2021São Paulo x Mirassol - Paulistão - Ainda sem confirmaçãoSão Paulo x Racing (ARG) - Libertadores - 18/05/2021São Paulo x Sporting Cristal (PER) - Libertadores - 25/05/2021

Caso o Tricolor avance até a final, a sequência volta a ser de três jogos em casa, devido ao primeiro jogo da decisão ser disputado no campo do adversário. Assim, a sequência terminaria no jogo contra o Racing, que deve ser o último antes das finais. Neste cenário, a sequência é:

São Paulo x Ferroviária - Paulistão - 14/05/2021São Paulo x Mirassol - Paulistão - Ainda sem confirmaçãoSão Paulo x Racing (ARG) - Libertadores - 18/05/2021Finalista x São Paulo - Paulistão - Ainda sem confirmaçãoAntes de disputar quatro jogos seguidos fora de casa, o Tricolor estava embalado em uma sequência de oito vitórias. Após quatro empates em suas últimas quatro partidas, a equipe espera voltar a vencer contra a Ferroviária.