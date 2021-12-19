Contestado, Pablo é o atleta com mais participações em gols do São Paulo em 2021, mas clube deve negociá-lo

Um dos jogadores mais criticados do São Paulo nesta temporada, Pablo, curiosamente, é o artilheiro da equipe em 2021 e o atleta com mais participações diretas em gols do Tricolor.

Ao todo, o atacante balançou a rede 13 vezes, deu quatro assistências e contribuiu para que 17 gols fossem marcados. No entanto, os números não devem ser suficientes para que a diretoria do São Paulo queira a permanência do atleta no elenco na próxima temporada.Apesar de ter começado o ano levantando a taça do Campeonato Paulista, o São Paulo não fez uma boa temporada, e lutou até as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro contra o rebaixamento. Pablo foi bastante cobrado, já que chegou ao clube em 2019 com alta expectativa após brilhar no Athletico.

No primeiro semestre deste ano foi quando Pablo mais se destacou. Dos 13 gols anotados por ele em 38 partidas, cinco foram pelo Paulistão, três pelo Brasileirão, um na Libertadores e quatro na Copa do Brasil. Já as assistências foram duas no Estadual e duas na Copa do Brasil. Em 2020, ele marcou 12 gols em 53 partidas disputadas.

O rendimento do atacante, no entanto, caiu do meio do ano em diante, justamente quando o São Paulo precisava pontuar no Nacional. A queda fez com que Pablo perdesse lugar no time comandado por Rogério Ceni, entrando em campo em apenas três confrontos. A última vez em que Pablo foi às redes foi em 22 de agosto, quando o time venceu o Sport por 1 a 0.

Pablo foi o maior investimento já feito pelo clube paulista: R$ 26,6 milhões, além de possuir um dos mais altos salários dentro do Tricolor. Com o baixo retorno em campo, a cobrança da torcida em cima do jogador é recorrente. O contrato do atacante termina em dezembro de 2023, e o clube tenta negociá-lo com o Internacional.