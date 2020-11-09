Contente com as atuações de Bale, Mourinho quer a contratação do galês em definitivo

Na última janela de transferências, o Tottenham garantiu o empréstimo de Gareth Bale. O jornal "Calciomercato" informa que José Mourinho está muito contente com as atuações do galês e quer a contratação em definitivo do atacante.Bale está emprestado pelo Real Madrid até o final da atual temporada. O Tottenham busca uma negociação no valor de 15 milhões de euros (cerca de R$ 93 milhões) pelo atacante, que não vinha recebendo chances com Zidane no Real Madrid.