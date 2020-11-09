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Contente com as atuações de Bale, Mourinho quer a contratação do galês em definitivo

Treinador do Tottenham espera que o atacante se junte ao clube inglês
após o término do empréstimo pelo valor de R$ 93 milhões...

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 17:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 nov 2020 às 17:03
Crédito: CLIVE ROSE / POOL / AFP
Na última janela de transferências, o Tottenham garantiu o empréstimo de Gareth Bale. O jornal "Calciomercato" informa que José Mourinho está muito contente com as atuações do galês e quer a contratação em definitivo do atacante.Bale está emprestado pelo Real Madrid até o final da atual temporada. O Tottenham busca uma negociação no valor de 15 milhões de euros (cerca de R$ 93 milhões) pelo atacante, que não vinha recebendo chances com Zidane no Real Madrid.
Uma possível venda de Bale é vista com bons olhos pelo Real Madrid, que economizaria uma alta quantia do último ano de contrato do galês, que poderia sair de graça a partir de janeiro de 2022.

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