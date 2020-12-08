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Conte vê 'luz no fim do túnel' e não joga a toalha por classificação da Inter na Liga dos Campeões

Treinador da Inter de Milão reconhece dificuldade de conseguir vaga na próxima fase da Liga dos Campeões, mas afirma que equipe é capaz de se classificar. Vidal não joga...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 15:57

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 15:57

Crédito: Divulgação / Site oficial da Inter de Milão
Com poucas chances de conseguir a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o técnico Antonio Conte, da Inter de Milão, não jogou a toalha. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, véspera do duelo com o Shakhtar Donetsk, o treinador da Nerazzurri disse que vê uma "luz no fim do túnel".
+ Veja a tabela da Liga dos Campeões- Nós temos que encarar a realidade dos fatos: precisamos vencer o nosso jogo contra uma excelente equipe. Há uma semana, nós estávamos eliminados, mas agora há uma luz no fim do túnel. Não estou preocupado com o que vai acontecer em Madri - disse Conte.
O treinador do time de Milão terá o desfalque do meio-campista Arturo Vidal, que está lesionado. Apesar de lamentar a falta de um jogador importante, Antonio Conte disse que sua equipe vai saber se virar sem o chileno.
- Ele não está disponível, arriscá-lo significaria aumentar o risco de uma lesão mais grave e não podemos pagar. Ele tem experiência, já fez muitos jogos como este. Contra o Borussia Mönchengladbach, porém, vencemos sem ele, por isso vamos jogar com a consciência de uma grande equipe: compensar faltas, unir-se ainda mais e tentar superar as dificuldades juntos.

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