Conte vê 'luz no fim do túnel' e não joga a toalha por classificação da Inter na Liga dos Campeões

Crédito: Divulgação / Site oficial da Inter de Milão

Com poucas chances de conseguir a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o técnico Antonio Conte, da Inter de Milão, não jogou a toalha. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, véspera do duelo com o Shakhtar Donetsk, o treinador da Nerazzurri disse que vê uma "luz no fim do túnel".

+ Veja a tabela da Liga dos Campeões- Nós temos que encarar a realidade dos fatos: precisamos vencer o nosso jogo contra uma excelente equipe. Há uma semana, nós estávamos eliminados, mas agora há uma luz no fim do túnel. Não estou preocupado com o que vai acontecer em Madri - disse Conte.

O treinador do time de Milão terá o desfalque do meio-campista Arturo Vidal, que está lesionado. Apesar de lamentar a falta de um jogador importante, Antonio Conte disse que sua equipe vai saber se virar sem o chileno.