Conte revela que tentou levar Lukaku e Van Dijk ao Chelsea em 2017

Crédito: Antonio Conte também revelou desavenças com o atacante Diego Costa (AFP

Antonio Conte revelou que tentou as contratações do atacante Romelu Lukaku e do zagueiro Virgil van Dijk para a sua segunda temporada como treinador no Chelsea. Em entrevista ao “The Telegraph”, o técnico italiano afirmou que sua história na Inglaterra teria sido diferente caso os pedidos fossem atendidos.

- Pedi dois jogadores e estivemos muito perto depois de ganhar a Premier League em 2017. Estávamos em contato todos os dias e sempre disse que iríamos melhorar a equipe em 30% com estes jogadores. Foi uma pena não termos conseguido Lukaku, pois na Inter está demonstrando que tinha razão e Van Dijk também faz isso no Liverpool. A história teria sido diferente se tivesse treinado Romelu.

O atual comandante da Inter de Milão também lembrou dos episódios polêmicos com o atacante Diego Costa.

- Sabemos quantas vezes nos pediu para ir ao Atlético, durante a temporada para a China e no final outra vez para ir ao Atlético. Todos sabemos a verdade: o jogador, seu agente, o clube e eu. Quero jogadores que estejam centrados na minha equipe e que não nos considerem um segundo prato.