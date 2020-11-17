Conte revela que tentou levar Lukaku e Van Dijk ao Chelsea em 2017

Antonio Conte revelou que tentou as contratações do atacante Romelu Lukaku e do zagueiro Virgil van Dijk para a sua segunda temporada como treinador no Chelsea. Em entrevista ao “The Telegraph”, o técnico italiano afirmou que sua história na Inglaterra teria sido diferente caso os pedidos fossem atendidos.
- Pedi dois jogadores e estivemos muito perto depois de ganhar a Premier League em 2017. Estávamos em contato todos os dias e sempre disse que iríamos melhorar a equipe em 30% com estes jogadores. Foi uma pena não termos conseguido Lukaku, pois na Inter está demonstrando que tinha razão e Van Dijk também faz isso no Liverpool. A história teria sido diferente se tivesse treinado Romelu.
O atual comandante da Inter de Milão também lembrou dos episódios polêmicos com o atacante Diego Costa.
- Sabemos quantas vezes nos pediu para ir ao Atlético, durante a temporada para a China e no final outra vez para ir ao Atlético. Todos sabemos a verdade: o jogador, seu agente, o clube e eu. Quero jogadores que estejam centrados na minha equipe e que não nos considerem um segundo prato.
Conte admitiu também que está feliz dirigindo o time nerazzurri e revelou que quer seguir à frente do projeto que começou a construir. Apesar de ter contrato até 2022, o italiano deu indícios de que pretende renovar com o clube, mas também flerta com a possibilidade de voltar a comandar um time na Inglaterra.