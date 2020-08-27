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futebol

Conte pede à direção da Inter para fazer um esforço por Arturo Vidal

Desejo do treinador é poder contar com o meio-campista
chileno, que deve deixar o Barcelona...
LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 09:49

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 09:49

Crédito: Lluis Gene/AFP
Antonio Conte pretende voltar às negociações por Arturo Vidal. A "Sky Sport" informa que o meio-campista chileno é a prioridade para o treinador da Inter de Milão, que pediu um esforço para a direção contratá-lo.
O Inter de Milão fez propostas por Vidal na última janela de transferências, mas os 10 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões) exigidos pelo Barcelona impossibilitaram a negociação.
Com contrato até 2021, Vidal não faz parte de Koeman no Barça e deve ser negociado. A Inter de Milão tenta chegar a um acordo com o chileno para depois entrar em contato com o clube catalão.

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