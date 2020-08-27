Conte pede à direção da Inter para fazer um esforço por Arturo Vidal

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Antonio Conte pretende voltar às negociações por Arturo Vidal. A "Sky Sport" informa que o meio-campista chileno é a prioridade para o treinador da Inter de Milão, que pediu um esforço para a direção contratá-lo.

O Inter de Milão fez propostas por Vidal na última janela de transferências, mas os 10 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões) exigidos pelo Barcelona impossibilitaram a negociação.