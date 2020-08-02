Conte critica diretoria da Inter e está ameaçado no cargo de treinador

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Após a vitória da Inter de Milão por 2 a 0 sobre a Atalanta pelo Campeonato Italiano, o técnico Antonio Conte fez críticas surpreendentes contra a diretoria do clube italiano e não tem garantia do seu cargo para a próxima temporada. A equipe ainda joga pela Liga Europa contra o Getafe nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília).

- Vi ataques gratuitos contra o time e contra mim e percebi pouca proteção por parte do clube. Estes 82 pontos são merecidos pelos jogadores e por mim. Deveríamos falar com o presidente, que está na China. No carro, você tem que estar no momento bom ou ruim. Infelizmente, isso não aconteceu na Inter. Alguém entra no carro, mas a montanha m**** caiu sobre mim e sobre os jogadores.