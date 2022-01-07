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Conte comenta recuperação de Eriksen e um possível retorno ao Tottenham: ‘Portas sempre abertas’

Dinamarquês que sofreu um mal súbito na Eurocopa está sem clube após deixar a Inter de Milão, onde trabalhou com o atual treinador do clube londrino
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jan 2022 às 16:38

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 16:38

Após deixar a Inter de Milão devido às restrições médicas do país, Eriksen está sem clube e entrou no radar do Tottenham. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o técnico Antonio Conte comemorou a volta do jogador aos gramados e comentou um possível retorno do meia ao clube londrino.> Aston Villa anuncia a contratação de Philippe Coutinho, que chega emprestado pelo Barcelona
- Foi ótimo vê-lo (Eriksen) em campo. Chutando a bola. Estamos falando de um jogador muito importante, mas especialmente de um ótimo homem. E o que aconteceu no verão (parada cardíaca) não foi nada bom para as pessoas que trabalham com ele e que o conhecem. Eu fiquei com medo naquele momento. Agora quero vê-lo jogar. As portas estarão sempre abertas - disse.
Eriksen sofreu um mal súbito na estreia da Eurocopa, em junho de 2021, ainda no primeiro tempo. O meia foi atendido ainda dentro do estádio e, já acordado, foi direto ao hospital. O jogador passou por uma cirurgia de implante de cardiodesfibrilador interno. Dessa forma. Eriksen rescindiu o contrato com a Inter de Milão, já que as leis italianas não permitem que um atleta atue com tal aparelho.
O meia vem realizando treinamentos no clube onde atuou pelas categorias de base, o Odense. Segundo Martin Shoots, empresário do atleta, Eriksen já está pronto para retornar oficialmente aos gramados.
Crédito: EriksenestánamiradoTottenham(Foto:AFP

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