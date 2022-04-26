Conte cobra dobro do salário e controle de redes sociais de atletas para comandar o PSG

Após a ida de Ten Hag para o Manchester United, o PSG cogita a contratação de Antonio Conte para a próxima temporada. No entanto, o italiano faz diversas exigências ao clube francês. Segundo a "RMC Sport", o técnico quer ganhar 25 milhões de libras (R$ 155 milhões) por ano para deixar o Tottenham.A pedida é quase o dobro do que o comandante recebe na equipe de Premier League. Além disso, o veterano exige a contratação de um diretor de redes sociais para controlar o vestiário que possui muitos "jogadores de Instagram", como Neymar, Mbappé e Messi.

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Antonio Conte também insiste em ter controle sobre as transferências do clube e pretende levar para o Pars Saint-Germain sua comissão técnica pessoal. No entanto, a chegada do italiano não é certa, uma vez que o clube francês precisaria pagar uma multa para Mauricio Pochettino e seu staff, que possuem contrato até 2023.

O nome de Zidane também não é mencionado pela imprensa francesa. O ex-comandante do Real Madrid está sendo cotado para assumir o posto de Didier Deschamps na seleção francesa após a Copa do Mundo do Qatar.