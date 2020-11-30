Conte, antes de 'final' na Champions: 'Única forma de sobreviver é vencer'

Crédito: Divulgação / Site oficial da Inter de Milão

Antes de uma 'decisão' contra o Borussia Mönchengladbach, pela Liga dos Campeões, o técnico da Inter de Milão, Antonio Conte, mostrou preocupação e foi claro: a única forma de continuar vivo no torneio é sair da Alemanha com uma vitória.

+ Veja a tabela da Liga dos Campeões- A única forma de sobreviver é vencendo amanhã (terça-fera). Não vai ser fácil, eles (Borussia Mönchengladbach) mostraram a sua força, mas para nós é uma oportunidade de encontrar consistência e habituar-nos a jogar jogos decisivos. É outro grande teste para nós - disse Conte.

O treinador da Nerazzurri elogiou a equipe alemã e disse que seu time precisa correr atrás dos pontos perdidos. Em quatro partidas, a Inter tem duas derrotas e dois empates.

- Vamos enfrentar uma boa equipa amanhã. Temos de dar o nosso melhor e terminar o jogo sem arrependimentos. No início do grupo tudo estava nas nossas mãos, agora não está. Isso significa que faltou algo em certos momentos.

Antonio Conte também lembrou da partida contra o Real Madrid, na última semana, e elogiou sua equipe, que atuou boa parte do jogo com um a atleta a menos.