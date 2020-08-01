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Contas do Atlético-MG são aprovadas por unanimidade pelo conselho

Após polêmica no atraso da reunião para votar o balabnço, os conselheiros se reuniram na sede do Galo e deram seu parecer favorável às contas de 2019...

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 13:07

LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2020 às 13:07
Crédito: Os conselheiros aprovaram as contas da gestão Sérgio Santos Rodriguesdo ano de 2019-(Divulgação/Atlético-MG
O Conselho Deliberativo do Atlético-MG se reuniu após um mês da publicação do balanço financeiro do clube e aprovou, por unanimidade, as contas do clube referentes ao ano de 2019.
Cerca de 160 conselheiros se reuniram no Labareda, na região da Pampulha. O clube usou sua conta no Twitter para postar um vídeo celebrando a votação e aprovação do balanço alvinegro.
- Fiquei muito feliz com o resultado. Todas as dúvidas foram devidamente esclarecidas. É um grande dia para o Atlético, você ter as contas aprovadas por unanimidade, depois de tanto ruído que foi feito em torno de uma questão simples. Estamos aqui fazendo um trabalho honesto, correto, limpo, transparente, com muitas auditorias, tentando fazer um clube melhor, tentando montar um grande time. Portanto, essa vitória de aprovação ratifica todo esse trabalho que está sendo muito bem feito pela nossa diretoria, e eu entendo que o Atlético vai viver, muito em breve, tempos maravilhosos - disse o presidente Sérgio Sette Câmara. A aprovação das contas do Atlético de 2019 sinaliza uma paz interna no clube após polêmicas entre Sérgio Sette Câmara, o presidente do conselho, Castellar Guimarães, com trocas de declarações via imprensa sobre uma possível politização do balanço visando as eleições no Galo, em dezembro.
Com o balanço aprovado, o Atlético-MG evitará possíveis punições no Profut, que prevê sanções caso algum clube não cumpra suas obrigações do programa, como ter as contas liberadas e publicadas para gozar dos benefícios do financiamento de impostos atrasados.

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