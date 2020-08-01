Contas do Atlético-MG são aprovadas por unanimidade pelo conselho

- Fiquei muito feliz com o resultado. Todas as dúvidas foram devidamente esclarecidas. É um grande dia para o Atlético, você ter as contas aprovadas por unanimidade, depois de tanto ruído que foi feito em torno de uma questão simples. Estamos aqui fazendo um trabalho honesto, correto, limpo, transparente, com muitas auditorias, tentando fazer um clube melhor, tentando montar um grande time. Portanto, essa vitória de aprovação ratifica todo esse trabalho que está sendo muito bem feito pela nossa diretoria, e eu entendo que o Atlético vai viver, muito em breve, tempos maravilhosos - disse o presidente Sérgio Sette Câmara. A aprovação das contas do Atlético de 2019 sinaliza uma paz interna no clube após polêmicas entre Sérgio Sette Câmara, o presidente do conselho, Castellar Guimarães, com trocas de declarações via imprensa sobre uma possível politização do balanço visando as eleições no Galo, em dezembro.