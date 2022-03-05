Contagem regressiva! Botafogo aceita pedido e Al-Duhail liberará Luís Castro em até duas semanas

O Botafogo já está em compasso de espera para a chegada de Luís Castro. Segundo informação do "GE", atendendo aos pedidos do treinador e do Al-Duhail, o Alvinegro aceitou esperar até o fim da Copa do Emir, que tem decisão marcada para 18 de março. Diante disto, o acordo deixa em segundo plano a tentativa de negociação para reduzir a multa de R$ 7 milhões para que o treinador deixe o Qatar antes de 30 de junho. A gestão alvinegra vê com bons olhos esta negociação.

A avaliação da conversa entre as partes é que o Botafogo vê esta opção como uma forma de retribuir "retribui, com paciência, a honestidade do treinador"". Além disto, a gestão alvinegra acredita que o fato de Luís Castro seguir no Al-Duhail até o final da Copa do Emir demonstra que o treinador tenta fazer as coisas de maneira correta.

Luís Castro comandou, neste sábado (5), o treino da equipe para o jogo com o Al-Saiylia, pelas quartas de final da Copa do Emir, que acontecerá no dia seguinte. Não está descartada uma antecipação da vinda do português em caso de eliminação do Al-Duhail. Porém, a tendência é que sua chegada só seja debatida depois do fim da temporada do clube.