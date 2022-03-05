Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Contagem regressiva! Botafogo aceita pedido e Al-Duhail liberará Luís Castro em até duas semanas
futebol

Contagem regressiva! Botafogo aceita pedido e Al-Duhail liberará Luís Castro em até duas semanas

De acordo com o 'GE', treinador tende a desembarcar no Alvinegro após comandar o clube do Qatar na Copa do Emir. Competição chega ao fim no dia 18 de março...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mar 2022 às 16:14

Publicado em 05 de Março de 2022 às 16:14

O Botafogo já está em compasso de espera para a chegada de Luís Castro. Segundo informação do "GE", atendendo aos pedidos do treinador e do Al-Duhail, o Alvinegro aceitou esperar até o fim da Copa do Emir, que tem decisão marcada para 18 de março. Diante disto, o acordo deixa em segundo plano a tentativa de negociação para reduzir a multa de R$ 7 milhões para que o treinador deixe o Qatar antes de 30 de junho. A gestão alvinegra vê com bons olhos esta negociação.
A avaliação da conversa entre as partes é que o Botafogo vê esta opção como uma forma de retribuir "retribui, com paciência, a honestidade do treinador"". Além disto, a gestão alvinegra acredita que o fato de Luís Castro seguir no Al-Duhail até o final da Copa do Emir demonstra que o treinador tenta fazer as coisas de maneira correta.
Luís Castro comandou, neste sábado (5), o treino da equipe para o jogo com o Al-Saiylia, pelas quartas de final da Copa do Emir, que acontecerá no dia seguinte. Não está descartada uma antecipação da vinda do português em caso de eliminação do Al-Duhail. Porém, a tendência é que sua chegada só seja debatida depois do fim da temporada do clube.
Crédito: EquipecomandadaporLuísCastroterájogodecisivonodomingo(6(Foto:Reprodução/Twitter@FCShakhtar_eng)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados