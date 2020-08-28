Consulado de Israel anuncia acordo de patrocínio com a Portuguesa

Crédito: Divulgação/Portuguesa

O Consulado de Israel em São Paulo anunciou um que está patrocinando a Portuguesa em razão de seu centenário. A marca do local estará presente na camisa do jogo contra o Red Bull, que acontece neste domingo (30), às 11h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), com o time já classificado para a próxima etapa da série A2 do Campeonato Paulista.

O Consulado também participou do evento do centenário, celebrado no dia 14 de agosto com uma ação social que distribuiu bolas e pedaços de um bolo comemorativo de meia tonelada à população carente da região. O Cônsul Geral de Israel em São Paulo, Alon Lav, comemorou a parceria.

- Nós sempre tivemos o desejo de participar do futebol de alguma forma por ser essa grande paixão nacional e símbolo do Brasil em todo o mundo. E o centenário da Portuguesa, este time tão tradicional e querido por todos, foi a oportunidade perfeita para nos ligarmos a este esporte tão adorado pelos brasileiros - afirmou .Além da ocasião do centenário, a ligação entre o povo judeu e o povo português também impulsionou a ideia da parceria. Para o Cônsul, essa é uma oportunidade de unir os povos.

- Há uma conexão muito forte entre os povos e nossas nações sempre estiveram conectadas. Nada melhor que o futebol para reforçar esses laços.

Para o presidente da Portuguesa, Antonio Carlos Castanheira, a parceria é motivo de orgulho para o clube no ano do centenário.