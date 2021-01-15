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futebol

Constantes lesões podem fazer com que Bale retorne ao Real Madrid

De acordo com o "The Times", a permanência do galês no Tottenham não
é vista como certa, apesar da felicidade do jogador em estar em Londres...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jan 2021 às 10:25

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 10:25

Crédito: CLIVE ROSE / POOL / AFP
A permanência de Gareth Bale no Tottenham é incerta. Feliz com seu retorno ao clube, sua continuidade foi colocada em dúvida pelos Spurs, de acordo com o "The Times", por conta de suas constantes lesões.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
Desde que chegou do Real Madrid, Bale sofreu uma lesão no joelho e perdeu o início da Premier League, as eliminatórias da Liga Europa e a quarta rodada da Copa da Inglaterra. Além disso, ele se machucou novamente e perdeu a semifinal da Copa da Liga Inglesa e duas partidas do Campeonato Inglês. O galês só conseguiu atuar em 623 minutos durante 12 jogos. Bale foi titular em todas as partidas da fase de grupos da Liga Europa. Na Premier League, o galês vem sendo pouco utilizado por José Mourinho. Ele quer mais minutos em campo, mas se sente mais feliz do que em Madrid.
O camisa 9 é um dos mais populares do elenco e está contente. Ele é apreciado pelos seus companheiros de equipe e pelo treinador José Mourinho, que o elogiou em algumas coletivas.
Com empréstimo assinado por apenas uma temporada, os Spurs ainda não consideram que Bale continuará para a próxima temporada. Porém, o galês ainda tem tempo para recuperar a melhor forma e atuar com frequência. Os próximos meses serão decisivos para tentar mudar a ideia do clube londrino.

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