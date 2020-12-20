Consistência defensiva e melhora de desempenho do Náutico são exaltados por Hélio dos Anjos

Crédito: Divulgação/Náutico

Precisando acumular pontos para sair das últimas posições na tabela, triunfar contra uma equipe próxima das primeiras posições na tabela de classificação como foi diante do Sampaio Corrêa serve de maneira importante para o moral do Náutico.

Na análise feita depois do triunfo, o técnico Hélio dos Anjos ressaltou a importância da equipe ter conseguido reduzir o número de gols sofridos:

- Esse é o quinto jogo que nós não tomamos gol. Em nove jogos, tomamos gols apenas em quatro. Isso é fundamental. Todo time que toma menos gol do que tem de jogo dificilmente não conquista uma pontuação boa. Nós estamos no momento conseguindo uma pontuação razoável e favorável para a gente sonhar com a manutenção na segunda divisão.

O treinador do Alvirrubro acrescentou que, depois da equipe não ter desempenhado de maneira satisfatória na etapa inicial, a conversa que teve com seus comandados nos vestiários efetivamente serviu para melhorar a postura da equipe, algo que ele viu bem refletido na melhora de rendimento.

- Foi um jogo de dois tempos. Eu não gostei do meu primeiro, tanto que meu intervalo foi bem agressivo em relação a rendimento, ao desenvolvimento individual de alguns jogadores. Agora o segundo tempo estava na cara que nós tínhamos tomado todas as deliberações ofensivas. Definimos nove jogadas dentro da grande área. O adversário definiu duas. Chutamos 19 gols, o adversário 12. Foi uma supremacia no segundo tempo onde o rendimento individual melhorou de todo o grupo e eu fiquei satisfeito. Sabia que era um jogo dificílimo, afinal de contas estamos enfrentando um time que, se ganha, praticamente entrava novamente no G4. Nós conseguimos fazer um jogo onde o adversário teve de perigo uma bola parada e uma bola no início do jogo - dissecou Hélio dos Anjos.