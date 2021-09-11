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Considerado um dos melhores em campo, Lucas Veríssimo fala sobre estreia na Seleção: 'Inexplicável'

Zagueiro, que defende o Benfica, esteve em campo na vitória sobre o Peru...
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Publicado em 

11 set 2021 às 16:00

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 16:00

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A noite da última quinta-feira foi especial para o zagueiro Lucas Veríssimo, que fez sua estreia oficial com a camisa da Seleção Brasileira, na vitória sobre o Peru, por 2 a 0. O resultado mantém o Brasil na liderança das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.TABELA> Veja classificação e simulador do Campeonato Português clicando aqui
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GALERIA> LANCE! elege a seleção do primeiro turno do Brasileirão; veja como ficou!
Titular, Veríssimo foi considerado o melhor em campo de acordo com as estatísticas levantadas pelo Footstats. Com 100% de acerto nos passes (57/57), Lucas liderou o número de rebatidas (8) e foi o segundo que mais desarmou no confronto (4). Em seu Instagram, deixou uma mensagem agradecendo a todos pelo momento que vive. - Só tenho a agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo em minha vida, por sonhos sendo realizados. Vestir esta Amarelinha é algo inexplicável, algo de outro mundo. Nunca foi sorte, sempre foi Deus! Obrigado a todos que participaram e me ajudaram a alcançar esse sonho - relatou em seu perfil.
Essa foi a segunda convocação do zagueiro para vestir a Amarelinha, a primeira, infelizmente, foi atrapalhada por uma lesão que aconteceu dias antes de sua apresentação. Diante da Argentina, no último domingo, seria titular, porém o jogo foi interrompido pelas autoridades sanitárias.

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