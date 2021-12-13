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Conselho do São Paulo votará itens de reforma do estatuto separadamente; entenda

Reunião do Conselho Deliberativo, que será realizada no próximo dia 16 é alvo de reclamações dos torcedores e conselheiros da oposição por alterações no estatuto...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2021 às 17:16

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 17:16

O presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, Olten Ayres de Abreu Jr, anunciou que os itens propostos para a reforma do estatuto serão votados separadamente na reunião do próximo dia 16. O plano inicial era votar toda a proposta junta, não tendo possibilidades de alterar e rejeitar um item. Uma das reformas no estatuto previstas para serem votadas é a possibilidade da reeleição presidencial. Atualmente, o São Paulo não permite que um presidente se reeleja. Casares tem mandato até o final de 2023. Além disso, o mandato dos Conselheiros pode ser ampliado de três para seis anos.
A reunião vem sendo bastante discutida nas redes sociais, com os torcedores do São Paulo criticando as medidas que serão votadas. No entanto, a Independente, uma das principais organizadas do clube, se opôs aos torcedores 'comuns'. Vale ressaltar que essa reunião estava prevista para acontecer no último dia 18 de novembro, mas a má campanha do São Paulo no Campeonato Brasileiro adiou o encontro para depois da temporada.
VEJA A NOTA DO CONSELHO DO SÃO PAULO'O Conselho Deliberativo do São Paulo Futebol Clube, representado por seu Presidente, Olten Ayres de Abreu Jr., vem a público esclarecer a dinâmica adotada para a realização da votação de sugestão de reforma estatutária, proposta por 82 membros deste Poder, marcada para o dia 16 de dezembro de 2021, a partir das 19h, em primeira convocação.
Após ampla análise e debates, esclareço que a votação será feita em partes. Inédita, tal decisão foi baseada nos princípios democráticos e normativos.
Vale destacar, também, que a reunião será realizada na quinta-feira (16). O resultado será divulgado no site oficial do Clube no dia 17/12/21.'
Crédito: ReuniãoparareformadoestatutodoSãoPauloteráitensvotadosseparadamente(Foto:TwitterSãoPaulo

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