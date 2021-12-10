Conselho do São Paulo se reunirá para definir orçamento da próxima temporada

O Conselho do São Paulo, composto por 206 conselheiros, irá se reunir para debater o orçamento do clube para a próxima temporada. A reunião está marcada para o dia 20 de dezembro, às 18h30, em sessão virtual. Neste encontro, será votado a questão orçamentária do clube do Morumbi para 2022, como metas de vendas de jogadores, metas de desempenho, quanto o Tricolor poderá ter em caixa para comprar jogadores, entre outros assuntos do âmbito financeiro.

O encontro vem em um momento turbulento para o São Paulo, tanto dentro quanto fora de campo. Dentro das quatro linhas, o time foi criticado pelo desempenho abaixo do esperado no Brasileirão, onde acabou na 13ª colocação, com 48 pontos. O treinador Rogério Ceni vive um dilema e não sabe se permanecerá no Tricolor para a próxima temporada.

VEJA COMO FICOU A TABELA DO BRASILEIRÃO 2021!Já fora de campo, o Conselho está pressionado, muito por conta da reunião que acontecerá no próximo dia 16, que votará mudanças no estatuto do clube, como possibilidade de reeleição presidenciável e um aumento no mandato dos conselheiros, que passaria de três para seis anos.

A medida foi amplamente questionada pela torcida, que inclusiva marcou protestos no Morumbi. Apesar da reunião ser virtual, os torcedores garantem que estarão nos arredores do estádio, para mostrar o descontentamento com as mudanças propostas.

Portanto, o São Paulo começa o planejamento para 2022 com desconfiança. Resta saber como o Conselho e a diretoria reagirão as cobranças.