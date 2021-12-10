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Conselho do São Paulo se reunirá para definir orçamento da próxima temporada

Conselheiros do clube irão decidir os planos financeiros para 2022 em encontro virtual no dia 20 de dezembro...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 08:00

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 08:00

O Conselho do São Paulo, composto por 206 conselheiros, irá se reunir para debater o orçamento do clube para a próxima temporada. A reunião está marcada para o dia 20 de dezembro, às 18h30, em sessão virtual. Neste encontro, será votado a questão orçamentária do clube do Morumbi para 2022, como metas de vendas de jogadores, metas de desempenho, quanto o Tricolor poderá ter em caixa para comprar jogadores, entre outros assuntos do âmbito financeiro.
O encontro vem em um momento turbulento para o São Paulo, tanto dentro quanto fora de campo. Dentro das quatro linhas, o time foi criticado pelo desempenho abaixo do esperado no Brasileirão, onde acabou na 13ª colocação, com 48 pontos. O treinador Rogério Ceni vive um dilema e não sabe se permanecerá no Tricolor para a próxima temporada.
VEJA COMO FICOU A TABELA DO BRASILEIRÃO 2021!Já fora de campo, o Conselho está pressionado, muito por conta da reunião que acontecerá no próximo dia 16, que votará mudanças no estatuto do clube, como possibilidade de reeleição presidenciável e um aumento no mandato dos conselheiros, que passaria de três para seis anos.
A medida foi amplamente questionada pela torcida, que inclusiva marcou protestos no Morumbi. Apesar da reunião ser virtual, os torcedores garantem que estarão nos arredores do estádio, para mostrar o descontentamento com as mudanças propostas.
Portanto, o São Paulo começa o planejamento para 2022 com desconfiança. Resta saber como o Conselho e a diretoria reagirão as cobranças.
Crédito: (Foto:Reprodução/YouTubeSãoPauloFC

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