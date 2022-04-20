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Conselho do São Paulo aprova empréstimo de R$ 20 milhões com banco; veja detalhes

Votação aconteceu entre a noite da última quarta-feira e o fim da tarde desta quinta, com 155 votos pela aprovação, 58 contrários e uma abstenção...
LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2022 às 18:08

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 18:08

O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou um empréstimo de R$ 20 milhões feito com o Banco BTG Pactual. Ao todo, 213 conselheiros votaram, sendo 155 votos pela aprovação, 58 contrários e uma abstenção. Além disso, 38 conselheiros não votaram. GALERIACopa do Brasil de volta! Saiba os valores das premiações fase a fase até o título
TABELA> Veja tabela da Copa do Brasil 2022
A ideia do Tricolor é usar a quantia para amortizar dívidas e também saldar parte da dívida com o elenco por conta da pandemia. De acordo com o 'Blog do Perrone', o São Paulo deu como garantia ao banco as receitas que irá adquirir em razão do Campeonato Paulista de 2023.
Para pagar o empréstimo, a diretoria são-paulina irá quitar parcelas ao longo de cinco meses. Vale destacar que o clube vive grave crise financeira, que se aproxima dos R$ 700 milhões.
Crédito: ConselhodoSãoPauloaprovouempréstimodeR$20milhões(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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