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Conselho do São Paulo aprova empréstimo bancário de R$ 79 milhões

Valor será utilizado para pagamentos de dívidas de curto prazo. Empréstimo é o segundo feito na gestão de Julio Casares e valores de dinheiro emprestado já soma R$ 150 milhões...
LanceNet

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Publicado em 

23 jun 2021 às 15:31

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 15:31

Crédito: Reprodução/ YouTube São Paulo FC
O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou, na última terça-feira (22), um empréstimo de R$ 79 milhões com os bancos Banco Rendimento S/A e Banco Daycoval S/A. A informação foi divulgada incialmente pelo 'GE' e confirmada no LANCE!.
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Os valores serão utilizados para quitar dívidas de curto prazo. Esse empréstimo é o segundo desde o início da gestão de Julio Casares. No começo do ano, o São Paulo pegou R$ 70 milhões emprestados para pagar dívidas do clube, como a compra de Tchê Tchê do Dínamo de Kiev (UCR).
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos O Tricolor vem tentado pagar dívidas atrasadas. O clube também acertou a situação de um débito com o Orlando City (EUA) pela contratação de Kaká, operação realizada ainda em 2014. Se somados os valores dos dois empréstimos, a gestão de Casares já pegou R$ 150 milhões.
Mesmo com alguns débitos quitados, a dívida total do São Paulo gira em torno de R$ 600 milhões. A diretoria busca algumas fontes de renda, como a reformulação do sócio-torcedor e também pode vender alguns jogadores na janela internacional de transferências, no meio do ano.

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