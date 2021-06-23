Conselho do São Paulo aprova empréstimo bancário de R$ 79 milhões

Crédito: Reprodução/ YouTube São Paulo FC

O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou, na última terça-feira (22), um empréstimo de R$ 79 milhões com os bancos Banco Rendimento S/A e Banco Daycoval S/A. A informação foi divulgada incialmente pelo 'GE' e confirmada no LANCE!.

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Os valores serão utilizados para quitar dívidas de curto prazo. Esse empréstimo é o segundo desde o início da gestão de Julio Casares. No começo do ano, o São Paulo pegou R$ 70 milhões emprestados para pagar dívidas do clube, como a compra de Tchê Tchê do Dínamo de Kiev (UCR).

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos O Tricolor vem tentado pagar dívidas atrasadas. O clube também acertou a situação de um débito com o Orlando City (EUA) pela contratação de Kaká, operação realizada ainda em 2014. Se somados os valores dos dois empréstimos, a gestão de Casares já pegou R$ 150 milhões.