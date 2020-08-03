Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Conselho do Cruzeiro aprova venda de imóvel para quitar débitos na FIFA

A reunião foi realizada nesta segunda-feira, na sede do clube no Barro Preto. O local que poderá ser vendido é um estacionamento na Sede Campestre, na Pampulha...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 ago 2020 às 20:58

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 20:58

Crédito: O conselho do Cruzeiro aprovou por unanimidade a venda do imóvel na Região da Pampulha-(Reprodução/Cruzeiro
O conselho deliberativo do Cruzeiro atendeu ao pedido da presidência executiva do clube ao aprovar, por unanimidade, uma autorização para a venda do imóvel da sede campestre 2 do clube, na Região da Pampulha, que fica em frente ao clube social. O espaço é usado atualmente como estacionamento.
O encontro, que aconteceu no Barro Preto, os conselheiros presentes votaram a favor do seguimento dos trâmites para que o imóvel seja colocado à venda. Para que a medida fosse aprovada, eram necessários 90% dos votos dos conselheiros favoráveis para a autorização.
Segundo o presidente Sérgio Santos Rodrigues, o espaço na sede campestre pode valer entre R$ 13 a 15 a milhões, segundo a avaliação apresentada aos conselheiros. Com a aprovação da autorização para vender o local, o Cruzeiro quer agilizar os trâmites para que sejam encontrados interessados no espaço, que farão ofertas. A pressa da Raposa em conseguir logo a venda é para levantar recursos que quitarão dívidas na FIFA. Esta semana o clube já tem um compromisso, ao ter de fazer um acerto com o Spartak, da Rússia, no valor de R$ 2,3 milhões, pelo empréstimo do atacante Pedro Rocha, em 2019. - Nossa ideia é de abrir por uma semana, dos interessados abrirem proposta. Os conselheiros que acham que podem ajudar de alguma forma, estamos 100% à disposição. Os que não querem, peço que torçam pelo menos, que não torçam contra - disse o presidente Sérgio Rodrigues. O imóvel da sede campestre possui 9,5 mil metros quadrados, sendo 6,2 mil metros quadrados de área construídas, outros 5 mil metros quadrados e mais 1,2 mil metros quadrados de segundo pavimento, com salão de festas, cozinha, depósitos e vestiários.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista morre após perder o controle na BR 101, em Linhares
Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados