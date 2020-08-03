Conselho do Cruzeiro aprova venda de imóvel para quitar débitos na FIFA

Segundo o presidente Sérgio Santos Rodrigues, o espaço na sede campestre pode valer entre R$ 13 a 15 a milhões, segundo a avaliação apresentada aos conselheiros. Com a aprovação da autorização para vender o local, o Cruzeiro quer agilizar os trâmites para que sejam encontrados interessados no espaço, que farão ofertas. A pressa da Raposa em conseguir logo a venda é para levantar recursos que quitarão dívidas na FIFA. Esta semana o clube já tem um compromisso, ao ter de fazer um acerto com o Spartak, da Rússia, no valor de R$ 2,3 milhões, pelo empréstimo do atacante Pedro Rocha, em 2019. - Nossa ideia é de abrir por uma semana, dos interessados abrirem proposta. Os conselheiros que acham que podem ajudar de alguma forma, estamos 100% à disposição. Os que não querem, peço que torçam pelo menos, que não torçam contra - disse o presidente Sérgio Rodrigues. O imóvel da sede campestre possui 9,5 mil metros quadrados, sendo 6,2 mil metros quadrados de área construídas, outros 5 mil metros quadrados e mais 1,2 mil metros quadrados de segundo pavimento, com salão de festas, cozinha, depósitos e vestiários.