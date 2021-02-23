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futebol

Conselho de Liverpool aprova criação de novo estádio do Everton

Pauta foi repassada para o Secretário de Estado com o apoio popular. Nova arena deve ter capacidade para 52 mil pessoas e obras podem chegar perto dos R$ 4 bilhões...
LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 11:23

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 11:23

Crédito: Divulgação
O Everton deu mais um passo para a construção do Bramley-Moore, nome do futuro estádio da equipe com capacidade para 52 mil torcedores. O projeto que gira em torno dos 500 milhões de libras (R$ 3,8 bilhões) foi aprovado pelo Conselho de Liverpool e a expectativa é de que as obras sejam concluídas entre 2023 e 2024, segundo o “Daily Mail”.O Conselho acredita que a construção da nova arena pode gerar oportunidades de novos empregos e regenerar a região. Neste momento, o projeto irá para as mãos de Robert Jenrick, Secretário de Estado, para uma nova aprovação. No entanto, o apoio local é considerado um grande passo para a realização da obra.
> Veja a tabela da Premier League
Dessa forma, o Everton deve deixar o Goodison Park, casa do clube desde 1892 e um dos estádios mais antigos da Premier League. Além disso, dirigentes dos Toffees afirmam que há uma demanda maior por ingressos que não é atendida atualmente por conta da capacidade de pouco mais de 39 mil lugares no atual lar da equipe.

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