Conselho de Liverpool aprova criação de novo estádio do Everton

O Everton deu mais um passo para a construção do Bramley-Moore, nome do futuro estádio da equipe com capacidade para 52 mil torcedores. O projeto que gira em torno dos 500 milhões de libras (R$ 3,8 bilhões) foi aprovado pelo Conselho de Liverpool e a expectativa é de que as obras sejam concluídas entre 2023 e 2024, segundo o “Daily Mail”.O Conselho acredita que a construção da nova arena pode gerar oportunidades de novos empregos e regenerar a região. Neste momento, o projeto irá para as mãos de Robert Jenrick, Secretário de Estado, para uma nova aprovação. No entanto, o apoio local é considerado um grande passo para a realização da obra.