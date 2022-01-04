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futebol

Conselho convoca votação para a aprovação da compra da Botafogo SAF

Votação pela venda da SAF do Botafogo será realizada no dia 10 de janeiro, em General Severiano; empresa, com CNPJ já registrado, tem pré-contrato com John Textor...
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Publicado em 

03 jan 2022 às 22:04

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 22:04

Chegou a hora da verdade. O Conselho Deliberativo do Botafogo convocou, na noite desta segunda-feira, todos os conselheiros a votarem pela aprovação ou não da compra da Botafogo SAF em uma cerimônia que acontecerá na quinta-feira da semana que vem, dia 13, às 19h em General Severiano, sede do clube.+ Botafogo constitui registro do CNPJ da SAF e conclui fase legal para chegada de novo investidor
O edital de convocação foi divulgado para todos os conselheiros. A votação será feita de forma híbrida: a sede estará aberta, mas os membros do grupo também poderão votar à distância.
A SAF do Botafogo já tem um comprador em potencial: John Textor, da Eagle Holdings. O americano tem um pré-contrato para adquirir o clube-empresa do Alvinegro. Um dos passos para que o processo se concretize é a aprovação do Conselho Deliberativo do Glorioso.
Crédito: GeneralSeverianoéasededoBotafogo(Foto:FernandoSoutello/AGIF

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