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futebol

'Conseguimos algo grande, mas ainda não acabou', diz Juninho

Diretor de futebol do Lyon, o ex-jogador falou após a classificação do clube francês...
LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2020 às 19:17

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 19:17

Crédito: Divulgação
Diretor de futebol do Lyon, Juninho Pernambucano falou sobre a classificação do clube francês às semifinais da Liga dos Campeões. Para o ex-jogador, todos foram bem, mas as coisas ainda não acabaram.
- Esse é o Lyon! O grupo tem sido incrível desde que voltou. Tenho uma grande ideia para os torcedores. Devemos comemorar isso respeitando as restrições à pandemia. Conseguimos algo grande, mas ainda não acabou - disse Juninho.
- Os meninos dão tudo nos treinos e hoje estão colhendo os frutos. Estou muito feliz que Moussa Dembélé pode voltar e fazer a diferença. É uma vitória de todo o grupo - completou.
O Lyon enfrenta o Bayern de Munique na quarta-feira pela semifinal. Para Juninho, a boa atuação deve continuar.
- Joguei nesta competição durante oito anos e nunca consegui o que estes jogadores fizeram. É enorme! Devemos continuar na quarta-feira.

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