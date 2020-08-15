'Conseguimos algo grande, mas ainda não acabou', diz Juninho

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Diretor de futebol do Lyon, Juninho Pernambucano falou sobre a classificação do clube francês às semifinais da Liga dos Campeões. Para o ex-jogador, todos foram bem, mas as coisas ainda não acabaram.

- Esse é o Lyon! O grupo tem sido incrível desde que voltou. Tenho uma grande ideia para os torcedores. Devemos comemorar isso respeitando as restrições à pandemia. Conseguimos algo grande, mas ainda não acabou - disse Juninho.

- Os meninos dão tudo nos treinos e hoje estão colhendo os frutos. Estou muito feliz que Moussa Dembélé pode voltar e fazer a diferença. É uma vitória de todo o grupo - completou.

O Lyon enfrenta o Bayern de Munique na quarta-feira pela semifinal. Para Juninho, a boa atuação deve continuar.