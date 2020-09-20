Conrado marca primeiro gol da temporada com o clube polonês

Crédito: Divulgação / Lechia Gdansk

Destaque do Lechia Gdansk, da Polônia, o lateral-esquerdo Conrado foi um dos destaques da equipe no triunfo sobre o Stal Mielec, pelo Campeonato Polonês, por 4 a 2, no último sábado. Feliz com o gol, o jogador comentou sobre a importância do tento.

- Estou muito feliz por ter marcado com a camisa do clube novamente. Estava precisando desse gol. Foi muito importante ter ajudado o grupo a conquistar essa vitória. Espero que nas próximas semanas saiam ainda mais gols para que eu possa continuar contribuindo com o crescimento do grupo - disse.

Conrado, que também atuou no Grêmio, Oeste e Figueirense, ainda revelou o desejo de melhorar seus números no clube.