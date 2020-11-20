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futebol

Conrado marca e ajuda Lechia a conquistar vitória no polonês

Brasileiro está em alta no futebol europeu e marcou mais um
gol no triunfo sobre o Slask Wroclaw por 3 a 1...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 16:19

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 16:19

Crédito: Divulgação
Em alta no futebol polonês, o meia Conrado, revelado nas divisões de base do Grêmio, marcou mais um gol com a camisa do Lechia nesta tarde de sexta-feira na vitória sobre o Slask Wroclaw por 3 a 1 pela primeira divisão local.
Feliz com a exibição, o jogador, que também atuou no Oeste e Figueirense, falou sobre a partida.
- Muito bom poder voltar a marcar e ajudar nossa equipe a conquistar uma vitória importante no campeonato, que nos colocou perto do G4 novamente. Foi um triunfo de um grupo que se dedicou muito durante os noventa minutos. Espero poder marcar mais vezes nas próximas semanas.Conrado ainda falou sobre o desejo de ver a equipe crescendo na tabela de classificação da disputa.
- Vamos buscar melhorar ainda mais nossa posição no campeonato para brigar pelo título dele. Lutaremos muito para que os próximos meses sejam de vitórias.

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