Conrado marca e ajuda Lechia a conquistar vitória no polonês

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Em alta no futebol polonês, o meia Conrado, revelado nas divisões de base do Grêmio, marcou mais um gol com a camisa do Lechia nesta tarde de sexta-feira na vitória sobre o Slask Wroclaw por 3 a 1 pela primeira divisão local.

Feliz com a exibição, o jogador, que também atuou no Oeste e Figueirense, falou sobre a partida.

- Muito bom poder voltar a marcar e ajudar nossa equipe a conquistar uma vitória importante no campeonato, que nos colocou perto do G4 novamente. Foi um triunfo de um grupo que se dedicou muito durante os noventa minutos. Espero poder marcar mais vezes nas próximas semanas.Conrado ainda falou sobre o desejo de ver a equipe crescendo na tabela de classificação da disputa.