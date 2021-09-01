Conrado foca em mais uma grande temporada na Tailândia no Trat FC

Um dos destaques do futebol tailandês na última temporada, o atacante Conrado está motivado para essa época com a camisa do Trat FC. Principal jogador do elenco, o atleta falou sobre a expectativa para esse ano no país asiático.- Feliz por estar em um clube que tem dado condição para todos fazerem um grande trabalho. A expectativa para esse ano é a melhor possível. Vamos trabalhar muito para que essa temporada seja de grandes resultados dentro de campo e que o clube possa atingir seus objetivos ao longo da época - disse.
Segundo o atleta brasileiro do Trat FC, sua ideia é brigar pela artilharia da temporada na Tailândia.
- Vou trabalhar muito para brigar pela artilharia da temporada também. É um objetivo que quero alcançar este ano. Estou muito focado nisso - concluiu o atacante brasileiro.