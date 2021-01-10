Conrado fala sobre evolução na Polônia e deseja passar dos 50 jogos

Crédito: Divulgação / Lechia Gdansk

Titular do Lechia Gdansk, o lateral-esquerdo Conrado revelou o desejo de continuar evoluindo no futebol europeu. Segundo o atleta, o seu objetivo é melhorar seu rendimento em campo para conquistar seus objetivos no clube polonês.

+ Veja a tabela da Liga dos Campeões- Estou trabalhando muito para continuar crescendo no clube e melhorando meus números no futebol polonês. Vou manter essa intensidade agora para ajudar o grupo a conquistar seus objetivos e para terminar bem a temporada - disse.

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Conrado, que também atuou no Grêmio, Oeste e Figueirense, ainda falou sobre o desejo de passar dos cinquenta jogos no clube.