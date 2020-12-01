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futebol

Conrado espera chegar aos 50 jogos pelo Lechia Gdansk nesta temporada

Jogador foi contratado em janeiro e rapidamente assumiu a titularidade do clube polaco
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Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 16:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 dez 2020 às 16:26
Crédito: Divulgação / Lechia Gdansk
Um dos principais nomes do Lechia Gdansk, o lateral-esquerdo Conrado revelou o desejo de passar dos 50 jogos com a camisa do clube nesta temporada. Em alta no futebol polonês, o jogador afirmou que seu objetivo é manter um ritmo forte para alcançar esta meta.
+ Veja a tabela da Liga dos Campeões- Venho trabalhando muito para melhorar meus números com a camisa do clube e para construir uma história aqui de conquistas. Espero bater essa marca dos cinquenta jogos com o Lechia. Vou me empenhar ao máximo para que isso seja possível - disse.
Conrado, que também atuou no Grêmio, Oeste e Figueirense, ainda elogiou o bom ano do clube até aqui.
- Nosso grupo vem se dedicando muito para crescer de produção e para evoluir. Vamos lutar muito para melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo nas próximas semanas.

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