Conrado é eleito o melhor meio-campista da Liga Polonesa após dez assistências e três gols

Crédito: Divulgação

Revelado nas divisões de base do Grêmio, o meia Conrado vem fazendo história no futebol polonês. Um dos destaques nesta primeira parte da primeira divisão local, o jogador, que já fez dezoito partidas esse ano com a camisa do Lechia, foi eleito melhor meia da liga após marcar três vezes na disputa, dar dez assistências e sofrer três pênaltis.

- Estou muito feliz com essa fase que tenho vivido aqui na Polônia. Têm sido uma experiência muito boa e de muita evolução nestes últimos meses. Espero, agora, melhorar meus números com a camisa do clube e no futebol local. Tenho me empenhado muito para que isso seja possível. Quero manter esse nível de atuação até o fim.Para Conrado, o grupo tem tudo para terminar bem a temporada.