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Conrado é eleito o melhor meio-campista da Liga Polonesa após dez assistências e três gols

Jogador brasileiro vive grande fase na Europa e revelou desejo de manter o alto nível...
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Publicado em 

05 nov 2020 às 16:34

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 16:34

Crédito: Divulgação
Revelado nas divisões de base do Grêmio, o meia Conrado vem fazendo história no futebol polonês. Um dos destaques nesta primeira parte da primeira divisão local, o jogador, que já fez dezoito partidas esse ano com a camisa do Lechia, foi eleito melhor meia da liga após marcar três vezes na disputa, dar dez assistências e sofrer três pênaltis.
- Estou muito feliz com essa fase que tenho vivido aqui na Polônia. Têm sido uma experiência muito boa e de muita evolução nestes últimos meses. Espero, agora, melhorar meus números com a camisa do clube e no futebol local. Tenho me empenhado muito para que isso seja possível. Quero manter esse nível de atuação até o fim.Para Conrado, o grupo tem tudo para terminar bem a temporada.
- Vamos manter a intensidade para terminarmos bem a temporada, com bons resultados e com o Lechia em uma ótima posição na tabela de classificação da Liga. Esse é o objetivo.

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