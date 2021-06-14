Conrado assina com o Trat F.C e espera mais um grande ano na Tailândia

Crédito: Trat F.C / Divulgação

Com um ótimo retrospecto em campo e uma história de gols na Tailândia, o atacante brasileiro Conrado está de casa nova no país asiático. Ele defenderá as cores do Trat F.C e espera um grande ano pela frente, de ótimas exibições e títulos.

Veja a tabela da Eurocopa- Estou muito feliz com essa oportunidade. Espero fazer um grande ano na Tailândia novamente. A última temporada já havia sido especial. Vou trabalhar muito para construir a minha história com a camisa do clube. Estou muito motivado e focado neste objetivo - disse.

Para Conrado, o elenco que vem sendo montado pela diretoria do clube tailandês é muito forte.