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futebol

Conrado assina com o Trat F.C e espera mais um grande ano na Tailândia

Atacante brasileiro com passagens por clubes da Tailândia assinou com nova equipe do país asiático...

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 17:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jun 2021 às 17:25
Crédito: Trat F.C / Divulgação
Com um ótimo retrospecto em campo e uma história de gols na Tailândia, o atacante brasileiro Conrado está de casa nova no país asiático. Ele defenderá as cores do Trat F.C e espera um grande ano pela frente, de ótimas exibições e títulos.
Veja a tabela da Eurocopa- Estou muito feliz com essa oportunidade. Espero fazer um grande ano na Tailândia novamente. A última temporada já havia sido especial. Vou trabalhar muito para construir a minha história com a camisa do clube. Estou muito motivado e focado neste objetivo - disse.
Para Conrado, o elenco que vem sendo montado pela diretoria do clube tailandês é muito forte.
- A diretoria do clube vem montando um grande elenco. Tenho certeza que teremos um grupo forte para que possamos conquistar nossos objetivos este ano - concluiu o atacante brasileiro do Trat F.C.

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