Conmebol suspende árbitro e operador do VAR do duelo entre Galo e Boca por 'erro grave'

A Conmebol suspendeu o árbitro colombiano Andres Rojas e o árbitro de vídeo (VAR), Derlis Lopez, do Paraguai por erros graves na condução do jogo entre Boca Juniors e Atlético-MG, em Buenos Aires, pelo primeiro duelo das oitavas de final da Libertadores. O lance capital que gerou discussão e a movimentação da entidade foi o gol anulado do Boca, marcado por Diego González, no primeiro tempo de jogo. A Conmebol publicou um vídeo com a comunicação entre Rojas e Lopes, além de um comunicado sobre a suspensão da dupla. Os árbitros viram falta em Nathan Silva antes de Diego González superar Réver na disputa e mandar para o gol de Éverson, aos 34 minutos do primeiro tempo. A partida ficou sete minutos paralisada e o VAR manteve a decisão de anular o tento boquense, após o árbitro de campo confirmar o gol e depois ser chamado para revisar a jogada. Veja o comunicado da Conmebol:​-As atuações do sr. Andrés Rojas, árbitro principal, e do sr. Derlis Loes, Árbitro VAR, designados para a partida, foram analisadas tecnicamente por esta comissão, concluindo que os mesmos incorreram em erros graves no exercícios das suas funções (...), pontualmente na seguinte situação: - Min 34' - Anulação do Gol do clube Boca Juniors, por suposta falta. Resolve: suspender os árbitros por tempo indeterminado; ​Houve muita pressão de ambos os lados durante a revisão do lance, com Nacho Fernández ficando bem perto do monitor, cobrando a retomada da partida e anulação do gol do Boca. Assim, o jogo seguiu sem gols, terminando em 0 a 0. O clima do jogo ficou “quente” e o duelo de volante entre Atlético e Boca, na próxima terça-feira, 20, promete ser ainda mais acirrado. Se houver novo empate sem gols, a vaga nas quartas de final será decidida nos pênaltis. Empate com gols, dá a vaga para o Boca Juniors. Quem avançar encara River Plate ou Argentino Juniors.