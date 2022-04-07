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Conmebol sorteia grupos da Copa América feminina, e presidente anuncia premiação milionária

Seleção Brasileira está no Grupo B, ao lado de Peru, Venezuela, Argentina e Uruguai. Torneio acontece em julho, na Colômbia, e campeã receberá mais de R$ 7 milhões...
LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2022 às 19:34

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 19:34

A Conmebol sorteou nesta quinta-feira as chaves da Copa América feminina de 2022, que será realizada no mês de julho, na Colômbia. Atual campeã do torneio, a Seleção Brasileira é a cabeça de chave do Grupo B e tentará o oitavo título da competição.A Copa América será disputada entre os dois 8 e 30 de julho, em três cidades colombianas: Armenia, Bucaramanga e Cali. Esta será a primeira vez que o país receberá a competição. As duas primeiras seleções de cada grupo avançam para as semifinais.
+ Veja a tabela e os jogos da Copa do Mundo de 2022
VEJA OS GRUPOSGrupo A: Colômbia, Chile, Equador, Paraguai e Bolívia;
Grupo B: Brasil, Peru, Venezuela, Argentina e Uruguai. + Redação do LANCE! opina sobre quem é o sucessor ideal para Tite na Seleção Brasileira: confira!
Além do sorteio, a Conmebol, através do presidente Alejandro Domínguez, anunciou também que as seleções finalistas receberão uma premiação milionária. A campeã do torneio ganhará 1,5 milhão de dólares (R$ 7,1 mi), enquanto a vice-campeã ficará com 500 mil dólares (R$ 2,3 mi).
- A fim de potenciar e dar maior competitividade a este grande torneio, gostaria de anunciar a grande notícia de que pela primeira vez na Conmebol Copa América feminina concederemos 1,5 milhão de dólares para a seleção que erguer o belo troféu e 500 mil dólares para a equipe que alcançar o vice-campeonato - disse Alejandro Domínguez.
Crédito: AlejandroDomínguezfoireeleitocomopresidentedaConmebolrecentemente(Foto:NORBERTODUARTE/AFP

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