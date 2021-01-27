AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Conmebol promove batalha de hashtags para colorir Maracanã na final da Libertadores
futebol

Conmebol promove batalha de hashtags para colorir Maracanã na final da Libertadores

Organizadora do torneio lançará uma disputa virtual de engajamento entre os torcedores de Palmeiras e Santos
...

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 08:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2021 às 08:30
Crédito: Divulgação
A entidade máxima do futebol sul-americano vem promovendo uma série de atrações para adaptar o entretenimento da final da Copa Libertadores da América para o meio virtual, em função da pandemia. A novidade dos próximos dias será uma batalha de hashtags entre as torcidas finalistas, valendo a coloração da iluminação da cobertura do Maracanã.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> São Paulo em 8º, Flamengo em 10º… Confira a classificação do returno
​O duelo será pautado pela quantidade de postagens relacionadas a cada equipe no Twitter. Desse modo, quanto mais posts com tags vinculadas ao Palmeiras, mais verde ficará a iluminação do estádio; na mesma medida para os santistas, quanto mais publicações do Peixe, mais branco e preto. Isso graças ao sistema de luzes com projetores de LED no Maracanã, que possibilita a criação de diversas cores.​Outra atração que se soma a essa brincadeira é a personalização de algumas hashtags com emojis dos clubes. Pelo lado alviverde, o símbolo do Verdão aparece ao digitar “Palmeiras”, “Avanti Palestra” e “Alma e Coração”; para os alvinegros, “Santos FC”, “Aqui é Santos” e “Pelo Tetra da Libertadores”. Além disso, o troféu da competição também aparece ao lado das tags "Libertadores", “Glória Eterna” e “Final de Outro Mundo”.
​Todas as ações fazem parte de um conjunto de estratégias da Conmebol para aumentar a interação dos torcedores antes do jogo. Aliado ao contexto de isolamento e ausência de público, também cumprem o papel de diminuir a distância entres os espectadores e o espetáculo.
​Palmeiras e Santos vão a campo pela final da Libertadores no sábado (30), às 17h (horário de Brasília), no Maracanã.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cerca de 20 quilos de haxixe foram apreendidos pela Polícia Militar em Guarapari
Polícia apreende quase R$ 800 mil em drogas em condomínio em Guarapari
Imagem de destaque
Crea-ES recomenda interdição de rua após vistoria em obra cujas paredes balançaram
Imagem de destaque
Para que serve a erva-de-são-joão? 3 chás e os seus benefícios para a saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados