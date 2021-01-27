Conmebol promove batalha de hashtags para colorir Maracanã na final da Libertadores

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A entidade máxima do futebol sul-americano vem promovendo uma série de atrações para adaptar o entretenimento da final da Copa Libertadores da América para o meio virtual, em função da pandemia. A novidade dos próximos dias será uma batalha de hashtags entre as torcidas finalistas, valendo a coloração da iluminação da cobertura do Maracanã.

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​O duelo será pautado pela quantidade de postagens relacionadas a cada equipe no Twitter. Desse modo, quanto mais posts com tags vinculadas ao Palmeiras, mais verde ficará a iluminação do estádio; na mesma medida para os santistas, quanto mais publicações do Peixe, mais branco e preto. Isso graças ao sistema de luzes com projetores de LED no Maracanã, que possibilita a criação de diversas cores.​Outra atração que se soma a essa brincadeira é a personalização de algumas hashtags com emojis dos clubes. Pelo lado alviverde, o símbolo do Verdão aparece ao digitar “Palmeiras”, “Avanti Palestra” e “Alma e Coração”; para os alvinegros, “Santos FC”, “Aqui é Santos” e “Pelo Tetra da Libertadores”. Além disso, o troféu da competição também aparece ao lado das tags "Libertadores", “Glória Eterna” e “Final de Outro Mundo”.

​Todas as ações fazem parte de um conjunto de estratégias da Conmebol para aumentar a interação dos torcedores antes do jogo. Aliado ao contexto de isolamento e ausência de público, também cumprem o papel de diminuir a distância entres os espectadores e o espetáculo.