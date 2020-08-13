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Conmebol pode mudar formato de eliminatórias para Copa do Mundo

Problema relacionado ao novo coronavírus pode impedir realização de partidas internacionais em 2020. Concacaf também deve adiar jogos entre seleções...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 15:24

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 15:24

Crédito: Norberto Duarte/AFP
A situação da Covid-19 na América do Sul pode forçar a Conmebol a mudar o formato das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar em 2022, de acordo com o “Doble Amarilla”. A mudança não é certa e só tem a possibilidade de ocorrer caso os confrontos entre as seleções se atrasem para novembro ou 2021. Até o momento, a competição está marcada para inicar em setembro.
O novo sistema pode ter dois grupos com cinco seleções e todas jogariam entre si dentro de suas chaves. As duas primeiras equipes de cada lado iriam direto para o sorteio da fase de grupos do maior torneio de futebol, enquanto os dois terceiros colocados disputariam a quinta vaga para a repescagem do Mundial contra uma equipe da Oceania.
A Confederação Asiática de Futebol já postergou os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 e para a Copa Asiática de 2023 para o próximo ano. A Concacaf também vê situação complicada para a realização de partidas internacionais em 2020. Nenhum comunicado oficial por parte da Fifa ou da Conmebol foi feito até o momento.

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