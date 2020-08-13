Conmebol pode mudar formato de eliminatórias para Copa do Mundo

Crédito: Norberto Duarte/AFP

A situação da Covid-19 na América do Sul pode forçar a Conmebol a mudar o formato das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar em 2022, de acordo com o “Doble Amarilla”. A mudança não é certa e só tem a possibilidade de ocorrer caso os confrontos entre as seleções se atrasem para novembro ou 2021. Até o momento, a competição está marcada para inicar em setembro.

O novo sistema pode ter dois grupos com cinco seleções e todas jogariam entre si dentro de suas chaves. As duas primeiras equipes de cada lado iriam direto para o sorteio da fase de grupos do maior torneio de futebol, enquanto os dois terceiros colocados disputariam a quinta vaga para a repescagem do Mundial contra uma equipe da Oceania.