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Conmebol e Uefa abrem escritório em conjunto em Londres

As confederações continentais estão em projeto de cooperação e anunciaram que os ingressos para a final da entre Argentina e Itália foram esgotados
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LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2022 às 12:00

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 12:00

A Conmebol e a Uefa inauguraram nesta segunda-feira um escritório compartilhado na cidade de Londres para representar e aprofundar a parceria entre as confederações. Além disso, foi anunciado que o primeiro projeto em conjunto, a final entre Argentina e Itália em Wembley, teve seus ingressos esgotados.> Liverpool oferece salário astronômico a Salah e encaminha renovação
A inauguração do escritório representa o acordo de cooperação assinado em 2020 e amplificado em 2021, em que as confederações planejam uma parceria com organização de novos eventos e outras atividades. O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez comentou sobre a parceria.
- A Conmebol e a Uefa decidiram levar sua cooperação a um nível estratégico mais alto. Somos os dois continentes com maior tradição e prestígio no esporte mais popular do planeta. Em campo somos rivais leais, mas a compreensão de que o futebol é uma força poderosa para sociedades tolerantes, pacíficas e pluralistas, nos une - disse o presidente da confederação da América do Sul.
Crédito: PresidentedaConmebol,AlejandroDomínguez,eAleksanderCeferin,presidentedaUefa(Foto:Divulgação/Uefa

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