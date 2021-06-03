Conmebol divulga tabela da Copa América; abertura será em Brasília e final no Maracanã

A tabela detalhada da Copa América no Brasil foi divulgada pela Conmebol na noite da última quarta-feira. Brasil x Venezuela será o jogo de abertura da competição, no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 13 de junho. O Maracanã só vai receber uma partida, a grande final, no dia 10 de julho.+ Veja a tabela completa da Copa América e simule os resultadosNa primeira fase, a Seleção Brasileira ainda joga no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, contra Peru e Colômbia. O Brasil fecha a etapa contra o Equador, no Estádio Olímpico, em Goiânia. + Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Os estádios que vão receber a Copa América serão: Mané Garrincha (Brasília), Nilton Santos (Rio de Janeiro), Arena Pantanal (Cuiabá), Olímpico (Goiânia) e Maracanã (Rio de Janeiro).
Confira local, data e hora de todos os jogos da Copa América:
Mané Garrincha (Brasília)Brasil x Venezuela, 13/06, 18hArgentina Uruguai, 18/06, 21hArgentina x Paraguai, 21/06, 21hChile x Paraguai, 24/06, 21hVenezuela x Peru, 27/06, 18h2A x 3B, quartas de final, 03/07, 19hG24 x G23, semifinal, 06/07, 22hDecisão do terceiro lugar, 09/07, 21h
Nilton Santos (Rio de Janeiro)Argentina x Chile, 14/06, 18hBrasil x Peru, 17/06, 21hVenezuela x Equador, 20/06, 18hBrasil x Colômbia, 23/06, 21hUruguai x Paraguai, 28/06, 21h1B x 4A, quartas de final, 02/07, 21hG22 x G21, semifinal, 05/07, 20h
Arena Pantanal (Cuiabá)*Colômbia x Equador, 13/06, 20hChile x Bolívia, 18/06, 17hUruguai x Chile, 21/06, 17hBolívia x Uruguai, 24/06, 17hBolívia x Argentina, 28/06, 20h
* Partidas no horário local de Cuiabá
Estádio Olímpico (Goiânia)Paraguai x Bolívia, 14/06, 21hColômbia x Venezuela, 17/06, 18hColômbia x Peru, 20/06, 21hEquador x Peru, 23/06, 18hBrasil x Equador, 27/06, 18h2B x 3A, quartas de final, 02/07, 18h1A x 4B, quartas de final, 03/07, 22h
MaracanãFinal, 10/07, 21h