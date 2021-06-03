Conmebol divulga tabela da Copa América; abertura será em Brasília e final no Maracanã

A tabela detalhada da Copa América no Brasil foi divulgada pela Conmebol na noite da última quarta-feira. Brasil x Venezuela será o jogo de abertura da competição, no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 13 de junho. O Maracanã só vai receber uma partida, a grande final, no dia 10 de julho.+ Veja a tabela completa da Copa América e simule os resultados​Na primeira fase, a Seleção Brasileira ainda joga no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, contra Peru e Colômbia. O Brasil fecha a etapa contra o Equador, no Estádio Olímpico, em Goiânia. + Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!