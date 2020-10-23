Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Conmebol divulga datas e horários de São Paulo x Lanús na Sul-Americana

Jogo de ida, na Argentina, será disputado na próxima quarta, em Lanús, às 19h15 (de Brasília). Partida no Morumbi será na quarta-feira seguinte (4/11), no mesmo horário...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 out 2020 às 19:23

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 19:23

Crédito: Estádio do Morumbi recebe a partida de volta, no dia 4 de novembro (Igor Amorim / saopaulofc.net
A Conmebol divulgou nesta sexta as datas e horários do confronto entre São Paulo e Lanús, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Campeões do torneio, respectivamente, em 2012 e 2013, as equipes medem forças nas duas próximas semanas. O confronto foi apontado pela imprensa do continente como um dos mais equilibrados desta fase do torneio.
A partida de ida, na Argentina, será disputada no dia 28 de outubro, às 19h15 (horário de Brasília). Mandante do confronto, o Lanús mandará o duelo em seu estádio - La Fortaleza - na Grande Buenos Aires. Importante ressaltar que na Copa Sul-Americana há o critério do gol qualificado fora de casa. Na semana seguinte, no dia 4 de novembro, o duelo acontece no Morumbi. Como veio da Copa Libertadores, o São Paulo tem o direito de decidir a vaga para as oitavas de final em seu estádio. A partida na capital paulista começa ás 19h15, também no horário de Brasília.
O vencedor do confronto entre brasileiros e argentinos medirá forças com o ganhador do duelo entre Audax Italiano, do Chile, e Bolívar, da Bolívia, na sequência da Copa Sul-Americana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Motor em Pauta #2: entenda o aquecimento do mercado de carros usados e o potencial dos híbridos leves
Imagem de destaque
Cuscuz de tapioca com coco: confira receita fácil e rápida de fazer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados