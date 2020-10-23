Conmebol divulga datas e horários de São Paulo x Lanús na Sul-Americana

A Conmebol divulgou nesta sexta as datas e horários do confronto entre São Paulo e Lanús, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Campeões do torneio, respectivamente, em 2012 e 2013, as equipes medem forças nas duas próximas semanas. O confronto foi apontado pela imprensa do continente como um dos mais equilibrados desta fase do torneio.

A partida de ida, na Argentina, será disputada no dia 28 de outubro, às 19h15 (horário de Brasília). Mandante do confronto, o Lanús mandará o duelo em seu estádio - La Fortaleza - na Grande Buenos Aires. Importante ressaltar que na Copa Sul-Americana há o critério do gol qualificado fora de casa. Na semana seguinte, no dia 4 de novembro, o duelo acontece no Morumbi. Como veio da Copa Libertadores, o São Paulo tem o direito de decidir a vaga para as oitavas de final em seu estádio. A partida na capital paulista começa ás 19h15, também no horário de Brasília.