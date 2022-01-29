Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Conmebol divulga áudios de decisões do VAR da partida entre Equador e Brasil pelas Eliminatórias
futebol

Conmebol divulga áudios de decisões do VAR da partida entre Equador e Brasil pelas Eliminatórias

Entidade publicou as conversas nas tomadas de decisões da equipe de arbitragem...

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 21:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2022 às 21:33
Um dia após o apito final da conturbada partida entre Equador e Brasil, a Conmebol divulgou os áudios das conversas entre a equipe de arbitragem durante as tomadas de decisões. O jogo, que terminou empatado em 1 a 1, teve Wilmar Roldán e o VAR como protagonistas. Ao todo, foram quatro idas ao monitor para rever as chamadas de campo. Ao longo das quatro paradas para análise dos lances polêmicos, foram 25 minutos de paralisação.>> CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DAS ELIMINATÓRIAS DA CONMEBOL
EXPULSÃO DO DOMÍNGUEZ, GOLEIRO DO EQUADORA primeira grande decisão da arbitragem na partida foi a expulsão do goleiro do Domínguez por conta de uma entrada forte, com a sola da chuteira, no pescoço de Matheus Cunha.
VAR: 'É fora da área e há um possível cartão vermelho. Ele não toca a bola, tenho um potencial chamado de cartão vermelho por ponto de contato.'
Wilmar Roldán: Vamos com tiro livre direto e cartão vermelho para o goleiro por entrada brusco grave.
EXPULSÃO DE ALISSON - PRIMEIRO TEMPOA segunda polêmica da partida foi por conta de uma entrada dura de Alisson no atacante da Equador, onde o goleiro brasileiro acerta a bola e logo depois há um choque. No campo, o Roldán expulsou o goleiro, mas o VAR recomendou a mudança da decisão.
Wilmar Roldán: Como você vê? Me dê sua opinião.
VAR: O goleiro primeiro joga a bola e depois tem o pé aí. Não tem outro lugar para colocar o pé. O atacante vem, obviamente. É uma situação de jogo até normal, porque o goleiro não tem onde colocar o pé e vai na bola.
Wilmar Roldán: Por entendimento do futebol o jogador não tinha outra opção onde colocar o pé.
VAR: Exato.
Wilmar Roldán: Vamos com temeridade. Tiro livre direto e temeridade.
VAR: Concordo contigo, Roldán.
EXPULSÃO DE ALISSON - SEGUNDO TEMPO​Nos acréscimos da etapa final, Wilmar Roldán apitou pênalti para o Equador após Alisson sair de soco na bola e acertar o rosto do atleta do time da casa. Contudo, novamente o VAR chamou Roldán. Ao chegar ao monitor, o árbitro revisa o lance em vários ângulos e percebe que o goleiro brasileiro acertou a bola primeiramente.
Crédito: WilmarRoldánfoioárbitrodojogodaúltimaquinta-feira(Foto:RODRIGOBUENDIA/POOL/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Casa onde crianças viviam estava bagunçada e suja
Morre bebê internado com desnutrição severa em hospital na Grande Vitória
Imagem BBC Brasil
A série de ataques que fez Reino Unido classificar antissemitismo como 'emergência de segurança nacional'
Imagem de destaque
Shakira antes de Copacabana: estrela já fez show a R$ 5 em Uberlândia e foi jurada da Banheira do Gugu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados