Conmebol define trio de arbitragem para estreia da Copa América; Brasil enfrenta a Venezuela na abertura

A Conmebol divulgou, nesta sexta-feira, a escala de arbitragem para a primeira rodada da Copa América. O Brasil enfrenta a Venezuela na abertura, no próximo domingo (13), às 18h, no Estádio Mané Garrincha. A entidade definiu trio uruguaio para o jogo, comandado pelo árbitro Esteban Ostojich e com os auxiliares Carlos Barreiro e Martin Soppi. O sistema de VAR ficará por conta do chileno Julio Bascuñan.
O duelo entre Colômbia e Equador será apitado pelo argentino Nestor Pitana, árbitro da final da Copa do Mundo 2018. Wilmar Roldán, da Colômbia, está escalado para Argentina x Chile, enquanto o peruano Diego Haro irá chefiar a arbitragem de Paraguai x Bolívia. O único brasileiro a ser definido para a primeira rodada é o auxiliar Wagner Reway, que irá atuar no VAR na partida entre paraguaios e bolivianos.