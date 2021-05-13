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Conmebol define que Estádio Mané Garrincha será palco da final da Sul-Americana de 2022

Entidade máxima do futebol Sul-Americano fez o comunicado por meio de uma publicação nas redes sociais...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 17:36

LanceNet

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Publicado em 

13 mai 2021 às 17:36
Crédito: Reprodução/Conmebol Sudamericana
Após definir que Montevidéu (URU) será a cidade sede das finais de competições internacionais da América do Sul em 2021, nesta quinta-feira, a Conmebol confirmou o palco da decisão da Copa Sul-Americana de 2022. Assim, o lugar escolhido pela instituição foi o Estádio Mané Garrincha, localizado em Brasília, que foi palco das últimas duas Supercopas do Brasil.
> Veja como estão os grupos da LibertadoresEmbora ainda não tenha uma data marcada para a decisão ocorrer, a expectativa é que o duelo seja em um sábado no início do mês de novembro de 2022. A escolha prévia, com mais de um ano e meio de antecedência, se deu pela necessidade de organizar todos os detalhes do local escolhido com calma.
Vale ressaltar que o estádio em questão, tem capacidade para mais de 70 mil pessoas. Logo, como ainda falta para o duelo, a tendência é que até lá, os números da pandemia desacelerem e seja possível a presença de público no Mané Garrincha. Mesmo assim, a Conmebol ainda não confirmou a presença ou não de torcedores na decisão.
Utilizado para a Copa do Mundo de 2014, o estádio passou por reformas entre 2010 e 2013 e, assim, ampliou sua capacidade de 45.200 pessoas, para 72.788 pessoas. Veja a publicação da Conmebol que anunciou a final da Sul-Americana de 2022 no estádio:

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