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futebol

Conmebol confirma data, local e horário do início das Eliminatórias

Seleção Brasileira estreia contra a Bolívia no dia 9 de outubro, às 21h30 (horário de Brasília)...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 17:04

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2020 às 17:04
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A Conmebol confirmou nesta segunda-feira as datas, horários e locais das duas rodadas iniciais das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A Seleção estreará em São Paulo, contra a Bolívia, no dia 9 de outubro. A segunda partida será contra o Peru, em Lima.
Confira a tabela das Eliminatórias
A Seleção se apresentará no dia 5 de outubro. Os jogadores convocados serão liberados apenas no dia 31. Os atletas que atuam no Brasil perderão de duas a três rodadas do Campeonato Brasileiro.
Na última semana, a Conmebol se reuniu para analisar um possível adiamento do início da competição, mas ficou decidido que o torneio começará no próximo mês. A confederação sul-americana aguarda a versão final do protocolo de partidas internacionais da Fifa.

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