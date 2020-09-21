Conmebol confirma data, local e horário do início das Eliminatórias

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A Conmebol confirmou nesta segunda-feira as datas, horários e locais das duas rodadas iniciais das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A Seleção estreará em São Paulo, contra a Bolívia, no dia 9 de outubro. A segunda partida será contra o Peru, em Lima.

Confira a tabela das Eliminatórias

A Seleção se apresentará no dia 5 de outubro. Os jogadores convocados serão liberados apenas no dia 31. Os atletas que atuam no Brasil perderão de duas a três rodadas do Campeonato Brasileiro.