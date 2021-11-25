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futebol

Conmebol anuncia o fim do gol fora como critério de desempate

Entidade sul-americana destaca que a medida servirá para dar maior justiça esportiva...
LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2021 às 13:20

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 13:20

A Conmebol anunciou, nesta quinta-feira, o fim do gol fora de casa como critério de desempate nas competições organizadas por ela, ou seja, Libertadores, Sul-Americana e Recopa. Ela também organiza a Copa América, que não tem esse formato de jogo em ida e volta. Confira aqui a tabela da LibertadoresEm nota divulgada nas redes sociais, a entidade divulgou que pretende dar maior justiça ao futebol. Assim, caso dois times empatem no agregado de ida e da volta, a vaga na fase adiante vai ser decidida nos pênaltis.
A medida foi tomada durante a reunião do conselho da entidade, nesta manhã, em Luque, no Paraguai, onde fica a sede da Conmebol.
Crédito: AlejandroDomínguezéopresidentedaConmebol(Foto:MatheusDantas/Lance!

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