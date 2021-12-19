  • Conmebol anuncia novo regulamento, e Athletico Paranaense será cabeça de chave na Libertadores
futebol

Conmebol anuncia novo regulamento, e Athletico Paranaense será cabeça de chave na Libertadores

Campeão da Sul-Americana, Athletico Paranaense é beneficiado com novo regulamento da Libertadores por conta de posição no ranking...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 dez 2021 às 15:28

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 15:28

A Conmebol anunciou uma mudança importante no regulamento da Libertadores. O clube campeão da Sul-Americana, sempre colocado no pote 2, poderá ser cabeça de chave de um grupo caso a sua posição no ranking da entidade permita. Com isso, o Athletico Paranaense será posicionado no pote 1.O Athletico Paranaense saiu extremamente beneficiado após a nova decisão de mudança do regulamento da Libertadores por parte da Conmebol. A equipe, que venceu a Copa Sul-Americana ao bater o RB Bragantino, poderá ser cabeça de chave em seu grupo.
Normalmente, a equipe campeã da Copa Sul-Americana é colocada automaticamente no pote 2 do sorteio de grupos da Libertadores. Com a mudança, o que será privilegiado em primeira instância é o ranking da Conmebol.
Dessa forma, o Athletico Paranaense, que ocupa a 12ª colocação no ranking da Conmebol, será cabeça de chave na Libertadores. O regulamento, em outras questões, permanece intacto, e clubes do mesmo país só poderão se enfrentar caso classifiquem-se da fase preliminar.
Nesta segunda-feira, a Conmebol realizará o sorteio das fases preliminares, onde América Mineiro e Fluminense conhecerão os seus primeiros adversários na competição.
