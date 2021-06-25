Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Conmebol afirma que incidência de casos da Covid-19 diminuiu na Copa América

Entidade sul-americana diz que maiores números de testes positivos eram de funcionários terceirizados, que ainda não receberam a vacina, e mostra os dados da queda...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2021 às 12:41

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 12:41

Crédito: MAURO PIMENTEL / AFP
Depois de muitos casos positivos da Covid-19 antes do início e no decorrer da Copa América, a Conmebol se pronunciou nesta sexta-feira e afirmou que a incidência de casos durante a competição caiu. De acordo com a entidade, a maior parte da queda foi entre funcionários terceirizados, responsáveis pelos maiores números de testes com o vírus.
+ Veja a tabela e os jogos da Copa América Em nota, a organizadora do futebol sul-americano disse que o protocolo adotado na competição é eficaz e afirmou que a taxa de casos positivos caiu de 1,7% para 0,7%.
A Conmebol também apresentou números de sua comissão médica, com tabelas datadas em três oportunidades. Os dados mostram que houve queda proporcional em relação ao número de testes.
+ Olheiro LANCE!: 20 jogadores da Copa América que ainda atuam no continente e caberiam bem no seu time
VEJA A NOTA DA CONMEBOL​"- As estatísticas da Comissão Médica da CONMEBOL e das autoridades sanitárias do Brasil revelam uma alta eficácia dos protocolos sanitários.
- A taxa de casos positivos caiu de 1,7%, no início da competição, para 0,7%, atualmente. A grande maioria dos casos é registrada entre o pessoal de apoio logístico terceirizado. A Comissão Médica da CONMEBOL divulgou uma tabela comparativa dos testes do coronavírus realizados em três datas da Copa América 2021. Os números refletem uma clara tendência de queda no número de casos positivos, refletindo a alta eficiência dos protocolos sanitários aplicados na competição.
De fato, em 14 de junho, foram coletadas 3.045 amostras, dos quais 53 deram positivo, um número que representa 1,73% do total. Cinco dias depois, em 19 de junho, o número de testes realizados subiu para 15.235, com 140 casos positivos, ou seja, 0,9% do total. No dia 21 deste mês, a soma de todos os testes realizados desde o início do evento havia atingido 22.856, dos quais 166 foram positivos, reduzindo a incidência para 0,7%.
O relatório inclui outro elemento relevante. A grande maioria dos casos positivos corresponde ao pessoal de apoio logístico terceirizado no Brasil que ainda não havia sido vacinado, por razões além do controle da CONMEBOL. Por outro lado, os jogadores constituem uma minoria absoluta no grupo de positivos detectados nos testes. Além disso, muitos desses atletas já foram liberados para futuros encontros do torneio, após cumprirem a rigorosa quarentena imposta pelo Ministério da Saúde do Brasil.
As estatísticas divulgadas pela Comissão Médica da CONMEBOL são compiladas em colaboração com autoridades e funcionários do Ministério da Saúde do Brasil."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show
Imagem de destaque
Vereadores de Domingos Martins criam 13° e tíquete de R$ 986 para eles mesmos
Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados