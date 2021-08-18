Conheça três nomes na lista da Inter de Milão após venda de Lukaku

Crédito: AFP

Apesar da contratação de Edin Dzeko após a saída de Lukaku, a Inter de Milão segue em busca de um novo atacante para reforçar o elenco, segundo a imprensa italiana. Joaquin Correa, Lorenzo Insigne e Marcus Thuram estão entre os mais cotados. Entenda a situação de cada atleta.Joaquin Correa - O atacante pertence a Lazio e é o nome favorito do técnico Simone Inzaghi por conta do conhecimento que o comandante tem do argentino no período em que trabalharam juntos na capital italiana. No entanto, o atleta de 27 anos tem contrato até 2024 e a pedida de 37 milhões de euros (R$ 227 milhões) é considerada alta pela Inter.

> Veja a tabela do Campeonato Italiano

Lorenzo Insigne - O atacante do Napoli não possui boa relação com Aurelio De Laurentiis, presidente do clube. O atleta da seleção italiana demonstra vontade em deixar a equipe do sul da Itália e tem contrato até 2022. Caso o mandatário não aceite negociar o veterano, Insigne poderá deixar a equipe de Luciano Spaletti sem custos no próximo ano.

Marcos Thuram - O jovem atacante do Borussia Monchengladbach foi oferecido pelo empresário Mino Raiola. O francês, que já recebe convocações por parte de Didier Deschamps, tem contrato com a equipe alemã até 2023, mas os valores acima dos 30 milhões de euros (R$ 184 milhões) também assustam os italianos.