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Conheça três nomes na lista da Inter de Milão após venda de Lukaku

Clube italiano buscam reforçar sistema ofensivo mesmo após a contratação de Edin Dzeko. Joaquin Correa, Lorenzo Insigne e Marcus Thuram estão entre os mais cotados...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 10:26

LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2021 às 10:26
Crédito: AFP
Apesar da contratação de Edin Dzeko após a saída de Lukaku, a Inter de Milão segue em busca de um novo atacante para reforçar o elenco, segundo a imprensa italiana. Joaquin Correa, Lorenzo Insigne e Marcus Thuram estão entre os mais cotados. Entenda a situação de cada atleta.Joaquin Correa - O atacante pertence a Lazio e é o nome favorito do técnico Simone Inzaghi por conta do conhecimento que o comandante tem do argentino no período em que trabalharam juntos na capital italiana. No entanto, o atleta de 27 anos tem contrato até 2024 e a pedida de 37 milhões de euros (R$ 227 milhões) é considerada alta pela Inter.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Lorenzo Insigne - O atacante do Napoli não possui boa relação com Aurelio De Laurentiis, presidente do clube. O atleta da seleção italiana demonstra vontade em deixar a equipe do sul da Itália e tem contrato até 2022. Caso o mandatário não aceite negociar o veterano, Insigne poderá deixar a equipe de Luciano Spaletti sem custos no próximo ano.
Marcos Thuram - O jovem atacante do Borussia Monchengladbach foi oferecido pelo empresário Mino Raiola. O francês, que já recebe convocações por parte de Didier Deschamps, tem contrato com a equipe alemã até 2023, mas os valores acima dos 30 milhões de euros (R$ 184 milhões) também assustam os italianos.
A janela de transferências se encerra no próximo dia 31 de agosto e ainda não há uma definição sobre quem deve compor o elenco da Inter de Milão. Além de buscar novos nomes, o clube também inicia o processo por uma renovação de contrato de Lautaro Martínez.

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