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Conheça Ralf Rangnick, que deve assumir o cargo de treinador do Manchester United

Considerado um dos grandes responsáveis do sucesso do projeto da Red Bull no futebol, Ralf Rangnick deve assumir os Diabos Vermelhos de forma interina
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Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 16:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 nov 2021 às 16:03
O alemão Ralf Rangnick pode ser o novo treinador do Manchester United. Conhecido por alavancar o sucesso do RB Leipzig e por ser um dos primeiros técnicos a usar o 'gegenpressing', o alemão deve assumir os Diabos Vermelhos interinamente até o final da temporada 2021/2022. A informação é do 'The Athletic'.Veja a tabela do Inglês
CARREIRAA carreira de Rangnick como treinador teve início em 1983, no FC Viktoria Backnang, da Alemanha. Pelo clube, o técnico passou a elaborar a ideia do gegenpressing, que alavancaria o futebol atual com treinadores como Jurgen Klopp, do Liverpool, e Thomas Tuchel, do Chelsea.
Foi apenas em 1999 que Ralf Rangnick passou a comandar equipes da elite do futebol alemão. Passou por clubes como Stuttgart, Hannover 96 e Hoffenheim, mas obteve maior destaque em sua passagem pelo Schalke 04, quando venceu a DFB Pokal, a Copa da Alemanha, na temporada 2010/2011.
SUCESSO NA RED BULLRangnick é conhecido também por ser um dos maiores responsáveis por todo o sucesso do projeto da Red Bull no futebol europeu. O alemão trabalhou, a partir de 2012, como diretor de futebol RB Salzburg, da Áustria, e do RB Leipzig, da Alemanha.
Com o clube austríaco crescendo como uma força hegemônica de seu país, Rangnick trabalhou para transformar o Leipzig, um clube da quarta divisão alemã, em uma grande força da Bundesliga. Eficaz também neste projeto, o então diretor levou o time às semifinais da Champions League na temporada 2019/2020.
Em 2019, foi promovido a chefe de esporte e desenvolvimento de todo o projeto esportivo da Red Bull. Com isso, passou a trabalhar com o New York Red Bulls, dos Estados Unidos, e com o RB Bragantino, do Brasil, que alcançou à elite do futebol nacional.
GEGENPRESSINGO gegenpressing foi fundamentado por Ralf Rangnick a partir de 1984, após um amistoso entre a sua equipe, o FC Viktoria Backnang, e o Dynamo Kiev, da Ucrânia. O time alemão foi controlado pelos ucranianos, treinados por Valeriy Lobanovskyi, através de seu sistema de pressão e contra-ataque.
Dessa forma, Rangnick, com apenas 26 anos, passou a desenvolver o conceito de gegenpressing. O termo, quando colocado em português, é traduzido para "pressão sobre o contra-ataque adversário", algo que passou a ser fortemente aplicado no futebol do século XXI.
Jurgen Klopp, com Borussia Dortmund e Liverpool, tornou-se o grande nome do gegenpressing ao obter um grande sucesso com a equipe inglesa e conquistar a Champions League e a primeira Premier League do clube em 30 anos.
Além de Klopp, treinadores como Thomas Tuchel, do Chelsea, Pep Guardiola, do Manchester City, Marcelo Bielsa, do Leeds United, e Mauricio Pochettino, do Tottenham, também passaram a adotar variações com conceitos básicos do gegenpressing.
INTERINOO projeto do Manchester United é de ter Ralf Rangnick como seu treinador interino até o fim da temporada 2021/2022. O alemão pode assumir como diretor de futebol dos Diabos Vermelhos a partir da temporada 2022/2023, indicando um novo técnico para seguir o seu trabalho, assim como foi feito no RB Leipzig com Julian Nagelsmann.
Crédito: RalfRangnickpodeassumiroManchesterUnited(Foto:Divulgação/RBLeipzig

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